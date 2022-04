Bahar düğünlerinde tekrar tekrar giyebileceğiniz en güzel ayakkabı modelleri

Doğanın uyanışını müjdeleyen bahar mevsiminin gelmesiyle içinizde ortaya çıkan coşkuyu, düğün kombinlerinize de yansıtmaya ne dersiniz? Artan düğün davetlerinde baştan ayağa şık görünmek için yapmanız gereken, doğru kıyafeti seçtikten sonra baharın coşkusunu yansıtan ayakkabıyı bulmak. Kasvetli kış günlerinin geride kalmasıyla 2022 ilkbahar yaz trendlerinde rengârenk, insanın içini ısıtan renkler ön plana çıkmaya başladı. Uzun saatler ayakta kalınan düğünlerde ayakkabı seçimi yaparken rahatlığı ve farklı elbiselerle uyumlu olabilecek tasarımları göz önünde bulundurmak oldukça önemli. İşte hem gece boyu ayağınızı rahat ettirecek hem bahar temasını kombinlerinize taşıyacak ayakkabı modelleri!

1. Işıltısıyla gözleri kamaştıran İnci Gümüş Ayakkabı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Düğünlerde abiye kıyafetlerin altında tercih edilen ışıltılı ayakkabılar hem ortama uyum sağlar hem şıklığınızı tamamlar. Gümüş ve altın renk seçenekleri bulunan İnci Ayakkabı, zarif görünümüyle dikkat çeker. İnce bant işlemeleri ve parıltılı görünümüyle şıklığı yakalayan ince topuklu ayakkabı, her renk abiye elbiseyle uyum sağlayabilir. Bu yönüyle de her kadının dolabında bulunması gereken ayakkabılardan biri desek yanlış olmaz. Şıklığınızı tamamlayan model, topuk boyu ve konforlu taban yapısı ile düğün boyunca rahat etmenizi sağlar. Siz de her kıyafetin altında tercih edebileceğiniz bir ayakkabı modeli arıyorsanız ürünü incelemeden geçmeyin!

2. Baharın coşkusunu ayakkabılarınıza taşıyın

Gecenin prensesi olmak istiyorsanız Parparstil Topuklu Sandalet tam size göre! 2022 ilkbahar yaz renklerinin yer aldığı ayakkabı, bu sezon sık göreceğimiz şeffaf tasarım bir model. Ayarlanabilen topuk bantları sayesinde ayağınıza kolayca uyum sağladığı için gece boyu rahat kullanılır. Sade ama şık model, topuklu ayakkabıda rahat etmeyenlerin bile giyebileceği konforda. Geniş beden skalasından kendinize uygun bedeni rahatlıkla bulabileceğiniz topuklu ayakkabı, soft renkleriyle de hemen her kombinle mükemmel bir uyum yakalar. 6 cm, kalın tasarımlı topuğu bulunan ayakkabı, bahar aylarında kır düğünlerinin vazgeçilmezi olacak!

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Zincir detaylarıyla dikkat çeken Hettie Topuklu Ayakkabı

Düğünlerde şık görünmek istiyorsanız estetik tasarımıyla öne çıkan bir ayakkabı tercihinde bulunmalısınız. Hettie Topuklu Ayakkabı, 8 cm topuk boyu sayesinde boyunuzu uzun gösterirken daha ince ve zarif görünen bacaklara sahip olmanızı sağlar. Pudra rengi ayakkabı, gold zincir detaylarıyla elbiselerinize eşlik eder. 36 ila 39 numara aralığında üretilen ürün, gecenin starı olmak isteyenlerin ilk tercihi. 2022 ayakkabı modasında yer alan topuk tasarımıyla tüm dikkatleri üzerinize çeker. Zarif ayakkabı hem günlük hayatta hem düğün davetlerinde rahatlıkla kullanılabilecek kurtarıcı bir model!

4. Nude renk tonuyla sadeliği yakalayın

Örgü bantlarıyla dikkat çeken Sunshine Topuklu Ayakkabı, kusursuz görünmek isteyenlerin ilk tercihi! İlkbahar yaz trendleri dikkate alındığında tasarımıyla ön plana çıkan topuklu ayakkabı, sade ve kusursuz görünümüyle de dikkat çeker. Nude renk tonlarının bir araya gelmesiyle tasarlanan model, 9 cm topuk boyuna sahip. Yüksek topuklu olduğu için bacaklarınızı daha ince ve uzun gösterir. Deri iç materyali ve ergonomik kalıbıyla oldukça konforlu model, soft renkli elbiselerle kombin yapıldığında harikalar yaratır. Bahar düğünlerinde kusursuzluğu yakalamak istiyorsanız ayakkabı tam size göre!

5. 2022 baharında içinizi açacak Elvinin Tarzı Carol Croco Ayakkabı

2022 ilkbahar yaz modasında dikkat çeken ipli ayakkabılar, zarif görünümüyle kusursuz bir izlenim bırakır. Mini elbiselerin altına giyildiğinde harikalar yaratan ayakkabılar, bahar düğünlerinde sık sık göreceğimiz modeller arasında. Elvinin Tarzı Carol Croco Ayakkabı, timsah derisi görünümüyle şıklığınızı tamamlar. Birbirinden farklı 10 adet renk seçeneği bulunan ayakkabı modeli, günlük hayatta ve bahar düğünlerinde şıklığınıza eşlik eder. 6 cm topuk boyuyla şık bir duruş sergileyen ayakkabı, kalın topuklu tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca kullanımlarda bile üst düzey konfor sağlar.

6. Modası hiç geçmeyen NINE WEST Ayakkabı

Yıllar geçse de modası hiç geçmeyen tek bant stiletto ayakkabılar, bahar düğünlerinin de vazgeçilmeyen parçaları arasında. Rose gold ve gümüş renk seçeneklerine sahip NINE WEST Ayakkabı, abiye elbiselerle eşsiz bir uyum yakalar. Her kombine rahatlıkla uyum sağlayan topuklu ayakkabı, düğünlerde dikkat çeken bir tarz yakalamanızı sağlar. Rose gold çanta ve takılarla kombin yapıldığında eşsiz görünen ayakkabı, ışıltılı görünüşünüzü tamamlar. Topuk boyu, hafif yapısı ve yumuşak tabanı sayesinde üst düzey konfor sunan modelle şıklığı yakalamaya ne dersiniz?

7. Düğün kombinlerinin kurtarıcı parçası Haykmar Topuklu Ayakkabı

Sade ama zarif bir tarzınız varsa ve düğün kombinlerinizde tarzınızı yansıtmak istiyorsanız harika bir önerimiz var. Şirin tasarımıyla dikkat çeken Haykmar Topuklu Ayakkabı, düğünlerde rahat ama şık hissetmek isteyenler için iyi bir alternatif. Pötikare pamuklu kumaşıyla dikkat çeken topuklu ayakkabı, birbirinden farklı 7 renk seçeneğiyle şıklığınızı tamamlar. 6 cm topuk boyuna sahip ayakkabı, kalın topuk modeli sayesinde rahat kullanılır. Antialerjik iç astarında kansere neden olabilecek kimyasallar yer almaz. Eşsiz tasarımıyla hem günlük hem düğün kombinlerinde tercih edebileceğiniz model, bahar aylarının favori parçası olmaya aday!

8. Parıltılı görünmek isteyenlere DEBAIJIA Klasik Topuklu Ayakkabı

Düğün davetlerinde parıltılı görünmek istiyorsanız DEBAIJIA Klasik Topuklu Ayakkabı'ya mutlaka göz atmalısınız. Yıllardır modası geçmeyen stiletto model ayakkabı, estetik topuk tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Payetli ayakkabı modelinin pembe, altın renk seçeneklerinin yanı sıra 6, 9 ve 10 cm olmak üzere 3 farklı topuk boyu da mevcut. Böylece rahat hissettiğiniz boyda ürünü tercih edebilirsiniz. Hem uzun hem kısa abiye elbiselerle uyum yakalayan model, kendinizi kusursuz hissetmenizi sağlar. Zamansız tasarımıyla kombinlerinizin kurtarıcısı olabilecek bir topuklu ayakkabı arıyorsanız ürünü mutlaka inceleyin!

9. Rahatlığı ve şıklığı bir arada isteyenlere REDCVBN Sandalet

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hem gündüz hem gece şıklığınızı tamamlayan dolgu topuklu sandaletler, rahatlığından ödün vermeden şıklığı yakalamak isteyenlerin tercihi! REDCVBN Topuklu Sandalet, kır düğünlerinde tercih edilen modeller arasında. Uçuş uçuş elbiselerle kombin yapıldığında prenses gibi görünmenizi sağlayan ayakkabı, dolgu topuklu modeli sayesinde boyunuzu daha uzun gösterir ve gün boyu rahat etmenizi sağlar. Bileklere bağlanan ipli tasarımıyla son derece şık görünen ayakkabı, kaydırmayan kauçuk tabanıyla havuz başı düğünlerinde de tercih edilebilir. Birbirinden farklı 4 renk seçeneği bulunan dolgu topuklu ayakkabı, kullanışlı ve şık tasarımıyla dolabınızda mutlaka yer almalı!

10. Sindirella gibi görünmek isteyenler, buraya!

Fuşya rengi ve fiyonk detaylarıyla dikkat çeken Elvinin Tarzı Sindirella Ayakkabı, âdeta prenses gibi hissettirir! Model, özel davetlerde ve düğünlerde kusursuz bir görünüm yakalayarak şıklığınızı tamamlar. 2022 ilkbahar yaz trendleri arasında bulunan saten kumaşlı topuklu ayakkabı modeli, saten elbiselerle kombin yapıldığında kuğu gibi görünmenizi sağlar. Ayarlanabilen topuk bantları ve yumuşak tabanı sayesinde gece boyu rahat kullanılır. İş yemekleri, özel davetler, partiler ve düğün davetlerinde kullanabileceğiniz ayakkabı, hemen her kombine uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek istiyorsanız Elvinin Tarzı Sindirella Ayakkabı'ya mutlaka şans vermelisiniz!