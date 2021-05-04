Baharla birlikte sivrisinekler ortaya çıktı! ''Ciddi bir sorun'' diyerek uyardı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler hakkında uyarılarda bulundu.

''CİDDİ BİR SORUN''

Hüseyin Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" dedi.

İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinekler ortaya çıktı. Kapanma sürecinde evde olanlar sivrisinekle de mücadele ediyor.

"SİVRİSİNEKLER TOPLAMDA 50 KADAR VİRÜS BULAŞTIRABİLİR"

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüs'ü bulaştırdığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz uyarılarda bulundu.

"Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen Yılmaz, "Kan emerek enfeksiyon bulaştırırlar. Ciddi enfeksiyonlar bulaştırabilir sivrisinekler. Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler. İnsanlarda ciddi enfeksiyon ve salgın yapabilecek virüsler bunlar. Daha Trakya bölgesinden 5 bin kadar sivrisinek topladık. 5 bin sivrisinekten birinde Batı Nil Ateşi bulduk" diye konuştu. Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi bir sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.