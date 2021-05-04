HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baharla birlikte sivrisinekler ortaya çıktı! ''Ciddi bir sorun'' diyerek uyardı

Baharla birlikte sivrisinekler ortaya çıktı! ''Ciddi bir sorun'' diyerek uyardı

04.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da havaların ısınmasıyla sivrisinekler birçok ilçede ortaya çıktı. "Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz , özellikle kapanma sürecinde evde olanlara Batı Nil Ateşi uyarısı yaptı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler hakkında uyarılarda bulundu.

''CİDDİ BİR SORUN''

Hüseyin Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" dedi.

İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinekler ortaya çıktı. Kapanma sürecinde evde olanlar sivrisinekle de mücadele ediyor.

"SİVRİSİNEKLER TOPLAMDA 50 KADAR VİRÜS BULAŞTIRABİLİR"

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüs'ü bulaştırdığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz uyarılarda bulundu.

"Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen Yılmaz, "Kan emerek enfeksiyon bulaştırırlar. Ciddi enfeksiyonlar bulaştırabilir sivrisinekler. Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler. İnsanlarda ciddi enfeksiyon ve salgın yapabilecek virüsler bunlar. Daha Trakya bölgesinden 5 bin kadar sivrisinek topladık. 5 bin sivrisinekten birinde Batı Nil Ateşi bulduk" diye konuştu. Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi bir sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Screenshot_40

"DEREDEN GELİYOR, ÇOCUKLARIN HER YERİNİ YEDİLER"

Sivrisineklerin en yoğun görüldüğü yerlerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, çevredeki dereden kaynaklandığını öne sürdükleri sivrisineklerden rahatsız. Mahalle sakini bir kadın, "Kapıyı bacayı açamıyoruz. Çocukları ısırıyor, her yerleri kabarıyor çocukların. Dereden geliyor sinekler. Akşamları çok oluyor" dedi. Evi dere yakınında olan Dursun Koç da "Sinekler rahatsız ediyor. Sinek ilacı kullanıyoruz, tül perde takıyoruz. Şimdiden başladı. Sene sonuna, kar yağana kadar devam ediyor. Dereden geliyor" şeklinde konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
İlk otobüse şoför bulunamadı, direksiyona bakın kim geçti!İlk otobüse şoför bulunamadı, direksiyona bakın kim geçti!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında soruşturma! İlk açıklama geldi

İmamoğlu hakkında soruşturma! İlk açıklama geldi

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü isim Burcu Biricik’i öve öve bitiremedi

Dünyaca ünlü isim Burcu Biricik’i öve öve bitiremedi

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.