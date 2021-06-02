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Bahçede oynayan küçük çocuğu yılan ısırdı

02.06.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Çine'de evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki A.O.'yu bacağından yılan ısırdı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bahçede oynayan küçük çocuğu yılan ısırdı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu A.O., evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı. Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.O., burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.O.'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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