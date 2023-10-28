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  4. Bahçede yakılan ateş eve sıçradı! Yangın kısa sürede her yeri sardı

Bahçede yakılan ateş eve sıçradı! Yangın kısa sürede her yeri sardı

28.10.2023 19:48 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede yakılan ateş eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın evi ve damı sardı. Ekipler aleve müdahale ederek söndürdüler. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Bahçede yakılan ateş eve sıçradı! Yangın kısa sürede her yeri sardı

Bursa'da çıkan yangın, saat 17.30 sıralarında Kulaca Mahallesi'nde Salih Doğan'a ait evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan otlar, aile tarafından yakıldı. Yangın kısa sürede büyüyerek eve ve ahıra sıçradı. Yangın kısa sürede evi ve damı sardı.

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EV VE AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Aile durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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