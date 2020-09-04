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Bahçedeki eşini domuz zannederek silahla vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Trabzon’un Tonya ilçesinde bir kişi bahçesindeki eşini domuz zannederek silahla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, ilçenin Turalı mahallesinde İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş (76) evinin bahçesine domuz girdiğini sanarak ruhsatlı tabancası ile balkondan bahçeye doğru ateş etti.

Trabzon’un Tonya ilçesinde bir kişi bahçesindeki eşini domuz zannederek silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Turalı mahallesinde İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş (76) evinin bahçesine domuz girdiğini sanarak ruhsatlı tabancası ile balkondan bahçeye doğru ateş etti. Bir süre sonra eşi Havva Aktaş’ın (73) evde olmadığını fark eden Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş’ı kanlar içinde yatarken buldu. Ahmet Aktaş hemen yakınlarına haber verirken, gelen sağlık ekipleri Havva Aktaş’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Havva Aktaş’ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Ahmet Aktaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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