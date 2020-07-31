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Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret ederek kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesi için ise "Karagümrüklüleri de tebrik ediyorum. Takımlarını terk etmeyen bu güzel insanlar Süper Lig'e çıkmışlardır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti. Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli dua etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bahçeli, İslam aleminin ve Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Bahçeli, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle Kovid-19 ile mücadelede dünyada önemli bir başarıya ulaştığını vurguladı.

Bahçeli, “Bu bayramda geçmiş döneme göre milletçe hüzünlüyüz. Bayramı coşkuyla kutlama arzumuz gelecek senelere bırakılmıştır. Buna salgın sebebiyle mecburuz. Vatandaşlarımızın bayram süresince çok dikkatli olmalarını, bayramlaşmalara da hassasiyet göstermelerini ve salgını önlemede çaba göstermelerini Cenabı Allah’tan diliyoruz” dedi.

ÜSTÜN GAYRET

Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ’ye karşı terörle mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sonrasında silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz üstün başarılar sağlamıştır. 40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Bundan dolayı İçişleri Bakanı’mız, silahlı kuvvetlerimizin komuta heyetine ve mensuplarına başarılar diliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yakın komşu ülkelerde de bu sıcak iklim devam etmektedir. Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır.

Türkiye’nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinden bu başarıyı net olarak görmek mümkündür.

“BU GÜZEL İNSANLAR…”

Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl için küme düşmenin kaldırılmasını da değerlendirirken, bu kararın spora verilen önemin bir işareti olduğunu kaydetti. Bahçeli, karardan dolayı Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimini tebrik etti.

Erzurumspor ve Hatayspor’un ardından Fatih Karagümrük’ün Süper Lig’e yükseldiğini anımsatan Bahçeli, “Fatih Karagümrük kulüp başkanı ve değerli hocası başta olmak üzere tüm takımı kutluyorum. Karagümrüklüleri de tebrik ediyorum. Takımlarını terk etmeyen bu güzel insanlar Süper Lig’e çıkmışlardır” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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