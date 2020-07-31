Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti. Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli dua etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bahçeli, İslam aleminin ve Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Bahçeli, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle Kovid-19 ile mücadelede dünyada önemli bir başarıya ulaştığını vurguladı.

Bahçeli, “Bu bayramda geçmiş döneme göre milletçe hüzünlüyüz. Bayramı coşkuyla kutlama arzumuz gelecek senelere bırakılmıştır. Buna salgın sebebiyle mecburuz. Vatandaşlarımızın bayram süresince çok dikkatli olmalarını, bayramlaşmalara da hassasiyet göstermelerini ve salgını önlemede çaba göstermelerini Cenabı Allah’tan diliyoruz” dedi.

ÜSTÜN GAYRET

Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ’ye karşı terörle mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sonrasında silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz üstün başarılar sağlamıştır. 40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir.