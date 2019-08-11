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Bahçeli, bayram kahvaltısını Ülkü Ocakları'nda yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezince düzenlenen geleneksel bayram kahvaltısına katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezince düzenlenen geleneksel bayram kahvaltısına katıldı.

Bahçeli, bayram namazı ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından beraberindekilerle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ne geçti.

Ülkü Ocakları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçeli ve beraberindeki partililer, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinde düzenlenen geleneksel bayram kahvaltısına katıldı.

Kahvaltının ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Bahçeli'ye özel yapım ok ve yay hediye etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları ziyaret

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