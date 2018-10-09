Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine cevap veren Bahçeli, "u ağır sözlere birkaç gün tahammül edip sosyal medyadan karşılık verince ne talihsizliktir ve olaylar vuku buldu. Adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu tehlikeli bir meydan okumaydı. Davet varsa icabet eden çıkacaktır. " dedi. Konuşmasında, ABD Başkanı Trump'a da yüklenen Bahçeli "ABD’nin güven vermeyen samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. ABD başkanı Türkiye’yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın. ABD Başkanı sorumsuz ve şuursuz tavrıyla nifak saçmaktadır" ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:
Vatanımızda gözü olanlar geleceğimize pranga vurmaya kalkanlar içine düştükleri durumun ağır faturasına katlanmıştır. Bugüne kadar amaçlarına vasıl olamamışlardır. Terörizmi milletimizle hesaplaşma vasıtası görenler Türkiye’nin ne gerçek dostu ne de müttefikidir. Türk milleti teröre boyun eğmez, eğmemiştir.
Batman’da 8 kahramanımız şehit düştü. Yurdumuzun her köşesi mateme büründü. Bizim için uzman çavuşların kadroya alınması, özlük haklarının düzeltilmesi tarihi ve milli bir hedeftir. Kahramanlar mahcup kalamaz, yüz üstü bırakılamaz.
Türkiye terörle mücadelesini haklı yollarla sürdürmektedir. Milli bekamızın güvencede kalmasını buna bağlıdır.
Kandil’de nefret kuluçkasına yatan terör elebaşlarını niye yakalanamaz. Biz bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz. PKK’nın 5 tepe yöneticisinin haklarından gelmek, döktükleri kanın hesabını sormak bugün olmayacaksa ne zaman olacaktır. FETÖ’cüler yabancı ülkelerden teker teker getirilirken PKK terör örgütünün yöneticileri neden getirilmesin. Şerefsizlere hayat neden zindan edilmesin.
Fırat’ın doğusundaki terörist yapılanmasına sessiz kalınırsa vatan çok ciddi belirsizliklerin ortasına düşer. Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir bu önemli bir gelişmedir.
“ABD BAŞKANI SORUMSUZ VE ŞUURSUZ TAVRIYLA NİFAK SAÇMAKTADIR”
Hani teröristler Menbiç’i terk edeceklerdi. Açıktan kazılan çukurlar neyin nesidir? ABD, terör örgütü PYD-PKK’ya silah takviyesine devam etmektedir. ABD’nin güven vermeyen samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. ABD başkanı Türkiye’yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın.
ABD Başkanı sorumsuz ve şuursuz tavrıyla nifak saçmaktadır.
KAYIP GAZETECİ
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini merak etmekteyiz. Türkiye mafya vari yöntemlerin, örtülü operasyonların geçiş güzergahı değil. Suç varsa gereği derhal yapılmalıdır.
“AMAÇ EKONOMİK SURLARI İNFİLAK ETTİRMEK”
Türkiye ekonomisini çökertmeyi hedefliyorlar. Sermaye çevrelerine yıkım emri verdiler. 12’i Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan o gecede kudurmuş gibi üzerimize saldırdılar. Döviz operasyonlarını devreye soktular. Amaç ekonomik surları infilak ettirmek. Tehlike geçmiş değildir. Milli birlik ve dayanışma ruhu direnmeli. Mesele az yedim, çok yedim meselesi değildir. Mesele vatandır, ekonomik bekadır.
“KÖKÜNÜ İNKAR ETMİŞ MAHLUKLARDAN DEĞİLİZ, SİYASETİMİZ MİLLİDİR”
Türkiye’nin küresel abluka ile kan kaybettiği bu ortamda biz de sele kapılıp ekonomik operasyondan medet mi umsaydık. Kökünü inkar etmiş mahluklardan değiliz, siyasetimiz millidir. Duruşumuz nettir.
Türkiye ekonomisinde sorun yok demedik. Buna karşılık teklif ve temennilerimizi de paylaştık. Ancak bu ülke hepimizin.
“MCKİNSEY’İN YENİ BİR IMF OLMADIĞINI DA SÖYLEDİK”
McKinsey bir denetim ve danışmanlık şirketidir. Akıl ve irade milli olduktan sonra görüşlere ister uyar ister iade edersiniz. McKinsey’in yeni bir IMF olmadığını da söyledik.
“MCKİNSEY DİYE BİR DERDİMİZ YOKTUR”
Türkiye, kötürüm siyasi dile mahkum değildir. McKinsey diye bir derdimiz yoktur. Durduğumuz yer Türkiye’dir. CHP’si HDP’si gitsinler derdini Cibali Karakolu’na anlatsınlar.
AKŞENER AÇIKLAMASI
Rahatsız olduğumuz çok açıktır. Siyasi ve patolojik vaka olan bu şahıs, MHP'ye zehrini kusmuş, nifak toplarını fırlatmıştır. İP parti genel başkanının kulağına kim fısıldamışsa partisinin grup toplantısında son derece kırıcı, son derece incitici bir şekilde partimize ve dava arkadaşlarımza saldırmıştır. Lütfen hatırlayınız, saray ile aramızda köle sahip ilişkisi olduğunu söyledi. Saray yancısından milliyetçi olmaz dedi. Beka için en büyük tehlike olduğumuzu iddia etti. Mafya bozuntularını affedecekler diye yalanına yalan ekledi. Bu iftiraları ayağımızın altında çiğniyor, muhatabına aynen iade ediyoruz. Bu ağır sözlere birkaç gün tahammül edip sosyal medyadan karşılık verince ne talihsizliktir ve olaylar vuku buldu. Adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu tehlikeli bir meydan okumaydı. Davet varsa icabet eden çıkacaktır.
Biz kum torbası değiliz. Ayağımıza basan olursa uyarıyorum aklını başından alırız.
Ayrıntılar geliyor...
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