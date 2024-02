Bahçeli'den Büyükerşen'e çok sert 'Osmanlı' yanıtı! Sözleri gündem olmuştu... "Yaşından başından da mı utanmadın"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli CHP'nin yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tepki gösterdi. Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu ve fetihlerle ilgili sözlerine sert çıkan Bahçeli "Büyükerşen'in aklında ne varsa diline yansımıştır. 'Yazıklar olsun' diyorum. Yaşından başından da mı utanmadın" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Tarihe bakmadan atılacak her adımın yapılacak her hamlenin kuşaklar arasında kopukluklar yapacağını düşünüyorum. Anadolu coğrafyasının vatan olması her şeyden evet milli birlik ve kardeşlikle ortaya çıkmıştır.

24 yıl önce 100.yılla sözleşme yaparken Türk devrinin ve Türk yüzyılının hayalini kurduk. 55.yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada geçmiştir. Ne mutlu bizlere ki geçtiğimiz 9 Şubat günü MHP'nin 55. yıl kuruluş yıl dönümünü ilk günkü azim ve kararlılığını bitmeyen onur ve gururla kutladık.

55 yıl inançtır, iradedir. 55 yıl şereftir, şeriftir, şehadettir. 55 yıl boyunca ihanetlerle yolumuzu kesmek istediler, başarılı olamadılar. Aramızda devşirdikleriyle karşımıza geçtiler, hesapları tutmadı. Hayalleri kabuse döndü.

"HİÇBİR İHANETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Yine diyorum, yine diyeceğim. Bu dava kutludur, bu dava uludur, bu dava dualıdır. Merhum Türkeş'in iki emaneti olan MHP ve Ülkü Ocakları onca operasyona rağmen dimdik ayaktadır. Bilinsin ki kıyamete kadar da yaşayacaktır. Hiçbir ihanete boyun eğmeyeceğiz. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık.

Partimiz tam 55 yıldır gücünü milletinden alan siyasal düşüncenin savucusudur. Onun için adı Milliyetçi Hareket'tir.

Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiş ve gelişmiştir. Bizim vazgeçmeyeceğimiz ana çerçeve milli gerçek ve geleneğidir. Milletleşme sonuçlanmış değil, devam eden bir süreçtir.

ALPER GEZERAVCI'YA 'VATANINA HOŞ GELDİN' MESAJI

Yaklaşık 3 haftalık uzay görevinden Alper Gezeravcı ile övünmemiz millet olma halinin mümtaz bir sonucudur. Bu vesile ile Alper Gezeravcı kardeşimize 'Vatanına hoş geldin' diyorum. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarınların paha biçilmez bir tablosudur.

"MUHALEFET İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ"

Bir kez daha ifade etmek isterim ki başarmanın sınırı, mücadelenin sonu yoktur.

Muhalefet iflas bayrağını çekti. Ne CHP'nin ne de silik muhalefet partilerinin vizyonu ülkemizin geleceğiyle örtüşmemektedir. Özgür bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz. Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete 'hayır' diyoruz.

"SINIF ARKADAŞIM KILIÇDAROĞLU'NUN AHI TUTACAK"

31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir. Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM’in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP, Türkiye’den kopmuştur. 31 Mart seçimlerinde hepsinin foyası ortaya çıkacak. Sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu’nun ahı tutacak, adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı bir gün ters dönecektir

BÜYÜKERŞEN'İN 'OSMANLI' SÖZLERİNE TEPKİ

Büyükerşen'in sözleri CHP'nin özetidir. 'Bu parti nasıl adam olacak' diyen Büyükerşen esasen haklıdır. CHP'nin adam olabilmesi asla ve kata mümkün değildir.

Bir Haçlı kafasıdır. Osmanlı İmparatorluğu devletin adıdır. Milletin adı da Türk'tür. Türklüğe karşı 1000 yıllık sinmiş kin ve nefret bugünkü CHP yönetimini görünce yeniden doğrulmuştur.

Kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin hesabıdır. Bugün bunun taşeronun demlenmiş CHP'dir, Büyükerşen maşasıdır.

"YAZIKLAR OLSUN"

Eskişehirli vatandaşlarım böylesi kötü ve köhne zihniyeti hak etmiyor. Büyükerşen'in aklında ne varsa diline yansımıştır. 'Yazıklar olsun' diyorum. Yaşından başından da mı utanmadın."