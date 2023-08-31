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Bahçeli’den ‘fedakarlık’ vurgusu! Parti teşkilatlarına bu mesajı gönderdi…

31.08.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin il kongreleri nedeniyle teşkilatlara gönderdiği mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli açıklamasında “Bugün yapacağımız her fedakarlık, yeni yüzyılın süper güç Türkiye’sinin çatısını örecek” ifadelerini kullanırken “Bizim kongrelerimizde kaybeden, başı öne eğilen, mahcup ve mağlup olan hiç kimse yoktur ve olmayacaktır” dedi.

Bahçeli’den ‘fedakarlık’ vurgusu! Parti teşkilatlarına bu mesajı gönderdi…

MHP Lideri Bahçeli, yarın başlayacak MHP il kongreleri nedeniyle teşkilatlara yazılı bir mesaj gönderdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugün yapacağımız her fedakarlık, yeni yüzyılın süper güç Türkiye’sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir” dedi.

Bahçeli mesajında, kongre delegelerinin Türkiye’nin gelecek umudu ve gerçek ufku olduğunu belirterek, “Düşe kalka ilerleyen beşeriyet kervanının tam tersine duruşunuzla hayranlık uyandırıyor, dirayetinizle de birilerinin uykularını kaçırıyorsunuz. Gönüller arasına köprüler kuran, uçurumları inancıyla kapatan, Türklüğün irfanını zinde ve zirvede tutmak için çırpınan bu çağın serdengeçtilerisiniz. Tıpkı uzun bir keşfe çıkan seyyah gibi milletimizin sinesinde saklı duran hazinelerini muhabbetle çıkarıyor, onlarla kucaklaşıyorsunuz. İnsanlık tarihi, ülkelerin çoğunlukla içeriden teslim alınacağına dair sayısız tecrübi misali kayıt altına almıştır. Kalenin kilit tutmaması veya kaleyi içten çökertmek mana ve mesaj itibarıyla bu ifadeye çalıştığım tarih hakikatiyle ilişkilidir. Ancak ihanet ne kadar diri olursa olsun, iç işgal cephesi nasıl bir oyuna teşebbüs ederse etsin, milletine ve vatanına karşılıksız hizmetle mükellef cesur yürekler olduğu müddetçe menfur çabalar boşunadır. İşte bu cesur ve teslim alınamaz yürekler Milliyetçi- Ülkücü Hareket’in her onurlu mensubu, yani sizlersiniz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İÇ ÇEKİŞMELERE GÖMÜLMESİNİ İSTEYENLERİN NİHAYET DEVRİ KAPANMIŞTIR”

Bahçeli, şöyle devam etti:

“Tarih ve coğrafyayı birbirine bağlayan, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında yeni bir Türk destanı yazmak ve bunu da yaşatmak azminde olan bir irade hamdolsun sivrilmiş, serpilmiş ve seri halde çalışmaya koyulmuştur. Bu iradenin kaynağı hem millettir hem de kutlu ecdadımızın bizlere miras bıraktığı ülkülerdir. Türkiye’nin ayağından çekiştirmeyi, iç çekişmelere gömülmesini, sanal korkuluklara ve sahte korkulara boyun eğmesini projelendiren ilkellerin, bu projeye sponsorluk ve piyonluk yapan işbirlikçilerin sonu gelmiş, nihayet devri kapanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin gerçekleşmesiyle gelecek nesiller muasır, muzaffer ve müreffeh bir ülkede güvenle ve onurla yaşayacaklardır. 100’ncü yıldönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

“BUGÜN YAPACAĞIMIZ HER FEDAKARLIK, YENİ YÜZYILIN SÜPER GÜÇ TÜRKİYE’SİNİN ÇATISINI ÖRECEK, SÜTUNLARINI DİKECEKTİR”

Bugün atacakları her adımın Türkiye’nin yeni yüzyılını imar ve ihya edeceğini dile getiren Bahçeli, “Bugün yapacağımız her fedakarlık, yeni yüzyılın süper güç Türkiye’sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaset felsefesinin özü ve öznesi insandır. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha zengin, daha iyi hayat şartlarına ulaşmış insan gayemizden, aynı şekilde toplum ve millet amacımızdan taviz vermeden haklı ve hürriyet merkezli mücadelemizi istikrarlı şekilde sürdürmekte kararlıyız” dedi.

“GÜNÜ KURTARMAKTAN BAŞKA HESABI OLMAYAN KÖKSÜZ VE FİKİRSİZ SİYASET TÜRKİYE’MİZE ASLA LAYIK DEĞİLDİR”

Türkiye’ye zilletin müstahak olmadığını belirten Bahçeli, “Hezimet vaat eden, çıkar ve koltuk hesabı yapan, kulislerin fısıltısıyla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyaset Türkiye’mize asla layık değildir. Yolu doğru olanın yükü ağırdır. Bizim yolumuz belli, yönümüz bilinmektedir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in yolu hak yolu, halk yolu, hakikat yolu, vatan yolu, Kızılelma yolu, elbette Allah yoludur. Yolsuzun yol tarifi neyse, cahilin allame pozu vermesi aynısıdır. Ne mutlu, emaneti bugünlere kadar taşıyanlara, ne mutlu aldıkları yadigârı elden ele geçirenlere, ne mutlu, mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan davamızı bugünlere kadar omuzlayanlara. Elbette bugünlere kolay gelinmedi, bugünler kendiliğinden gelmedi, davamız ezelden beri haklıydı. Ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hak verenler çoğaldı. Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı. Bu nedenle önümüze bakıyoruz, mücadelemize odaklanıyoruz, milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde ön saflara nasıl geçiririz buna kafa yoruyoruz” ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli MHP kongre

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