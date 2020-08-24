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Bahçeli'den Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili açıklama: Bazılarının uykularını kaçırmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi ile ile ilgili olarak "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır." diye konuştu.

Bahçeli'den Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili açıklama: Bazılarının uykularını kaçırmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili "Enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır." diyen Bahçeli, Giresun'daki sel felaketi hakkında ise, "Başımız sağolsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımızın sağ-salim bulunmalarını temenni ediyorum" dedi.

Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

21 Ağustos 2020 Cuma günü Türk milletini sevince boğan tarihi bir gelişme bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılmıştır.

Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz Ereğli’sinin yaklaşık 175 km kuzeybatısında yer alan Tuna-1 Bölgesi’nde 320 milyar metreküplük doğal gaz yatağı bulmuştur.

Türkiye’nin enerji konusundaki makûs ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır. Bilhassa doğal gazda ithalata bağımlılık oranımızın yüksekliği bilinen bir gerçektir.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatırken bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir.

Karadeniz’de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi; ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışı ve nihayetinde adaletli dağıtımı vicdan sahibi her insanımızı memnun ve mutlu edecektir.

'ENERJİDE BAŞKALARINA DUYULAN İHTİYAÇ AZALACAKTIR'

İlave olarak kronik sorunların çözümünde değerli ve önemli bir katkı sunacaktır. Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunması hem kasamızı dolduracak hem de kesemizin bereketini artırarak başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır.

Geldiğimiz bu aşamada, sondaj gemilerimiz egemenlik haklarımızdan mülhem Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları bertaraf ederek arayış halindedir. Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir. Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır.

Ancak Türkiye’nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğalgaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır.

Karadeniz’de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir.

Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir. Her yapılanda kusur arayan, Türkiye’nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır.

'BAZILARININ UYKULARINI KAÇIRMIŞTIR'

Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar, fakat bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir. 2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır.

Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kâbus görmeye başlamışlardır.

Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir. Bunların budanmış kimliğini ve bozuk kişiliğini son günlerde yapılan açıklama ve yorumlardan açık seçik görmek mümkündür. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, sevincine ve acısına her zaman ortak olmuştur.

Bu kapsamda Karadeniz’in Tuna-1 Bölgesi’nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.

Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır. Bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımı sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacak, istikbalimizi güvenceye alacaktır.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Karadeniz’den aldığımız sevindirici haberden bir gün sonra, yine Karadeniz’de yaşanan ve milletimizi derinden üzen felaketlerle sarsıldık.

Rize’yle birlikte Giresun il ve ilçelerinde 22 Ağustos 2020 tarihinin akşam saatlerinden itibaren şiddetlenen yağmur son yılların en vahim sel ve heyelanına yol açmıştır.

Doğal gazla umutlanan milletimiz, doğal afetle hüzünlenmiştir. Özellikle Giresun’un Dereli, Tirebolu, Yağlıdere, Doğankent ilçeleri ağır bir yıkıma maruz kalmıştır.

Bölgede görev yapan ve beş kahramanımızın bulunduğu jandarma devriyesi Doğankent-Tirebolu yolu arasında dereye yuvarlanmıştır. Bu vesileyle şehit olan kahramanlarımızla birlikte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Başımız sağolsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımızın sağ-salim bulunmalarını temenni ediyorum.

İnanıyorum ki, şiddetli yağışlarla oluşan afetten dolayı ortaya çıkan zarar-ziyan devletin müşfik dokunuşuyla, geniş imkânlarıyla, milli birlik ve dayanışma iradesiyle, aynı zamanda seferberlik anlayışı içinde en kısa zamanda tamir ve telafi edilecektir. Bölge insanımızın her zaman yanındayız, Allah’a da başka acı ve keder göstermemesi için dua ediyoruz.

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