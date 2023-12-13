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  4. Bahçeli'den klasik otomobil jesti: Milletvekiline hediye etti, plakası dikkat çekti

Bahçeli'den klasik otomobil jesti: Milletvekiline hediye etti, plakası dikkat çekti

13.12.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Klasik otomobillere düşkünlüğüyle bilinen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sevdiklerini de klasik otomobille sevindiriyor. Bahçeli'nin son hediyesi partisinin milletvekili Abdurrahman Başkan'a oldu. Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobilin plakası da dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli'den klasik otomobil jesti: Milletvekiline hediye etti, plakası dikkat çekti

Klasik otomobil sevdalılarından biri de MHP lideri Bahçeli. Öyle ki Bahçeli zaman zaman direksiyonun başına geçip yollara düşüyor, o anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Bahçeli bu kez de milletvekiline klasik otomobil hediye etti.

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BAHÇELİ'NİN HEDİYESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Başkan, paylaşımında, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır" dedi.

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(DHA)

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Devlet Bahçeli klasik otomobil
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