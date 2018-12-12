Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la bir süre sohbet etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de Meclis'teki görüntüye tepki gösterdi. İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinin haberine göre; Seymen şunları söyledi:

"Biz AK Parti ile beraberiz, AK Parti de sizlerle beraber, aman oylarınızı bizden dolayı AK Parti'ye vermekten imtina etmeyin. Biz de size karşı güler yüzlü ve sıcakkanlıyız' imajı veriyor. Bir yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sayın Genel Başkanımıza ve İYİ Parti'ye yönelik algı oluşturmak adına hiçbir dayanağı olmayan abuk sabuk ithamlarda bulunuyor. Diğer yandan kendi ortakları Devlet Bahçeli aynı genel kurul salonu içerisinde HDP ile muhabbet kuruyor. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli bir ay önce söylediğinden çark ederek AK Parti'ye destek verme kararı aldıktan sonra pazarlığın içinde yer alan HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor. Ama bunları vatandaşlarımız görüyoruz. Kimseyi kandırmaya çalışmasınlar. Türk milliyetçiliğini temsil ettiğini iddia eden MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, T.C tabelalarının indirilmesi konusunda, andımızın kararından sonra yumuşak tavrı, Uygur Türklerine yapılan baskıları ağzına almaması, Rahim Cavadbeyli ile ilgili tek kelime etmemesi gibi bütün bu konular Türk milliyetçilerinin adresinin MHP olmadığını İYİ Parti olduğunu ispatlıyor."