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Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 10:49 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan arasındaki samimi diyalog, İYİ Parti'nin tepkisini çekti.

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la bir süre sohbet etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de Meclis'teki görüntüye tepki gösterdi. İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinin haberine göre; Seymen şunları söyledi:

"Biz AK Parti ile beraberiz, AK Parti de sizlerle beraber, aman oylarınızı bizden dolayı AK Parti'ye vermekten imtina etmeyin. Biz de size karşı güler yüzlü ve sıcakkanlıyız' imajı veriyor. Bir yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sayın Genel Başkanımıza ve İYİ Parti'ye yönelik algı oluşturmak adına hiçbir dayanağı olmayan abuk sabuk ithamlarda bulunuyor. Diğer yandan kendi ortakları Devlet Bahçeli aynı genel kurul salonu içerisinde HDP ile muhabbet kuruyor. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli bir ay önce söylediğinden çark ederek AK Parti'ye destek verme kararı aldıktan sonra pazarlığın içinde yer alan HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor. Ama bunları vatandaşlarımız görüyoruz. Kimseyi kandırmaya çalışmasınlar. Türk milliyetçiliğini temsil ettiğini iddia eden MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, T.C tabelalarının indirilmesi konusunda, andımızın kararından sonra yumuşak tavrı, Uygur Türklerine yapılan baskıları ağzına almaması, Rahim Cavadbeyli ile ilgili tek kelime etmemesi gibi bütün bu konular Türk milliyetçilerinin adresinin MHP olmadığını İYİ Parti olduğunu ispatlıyor."

ÇELİK: TAVRI ŞAŞIRTICI DEĞİL

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yakınlaşmalarına bir tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'ten geldi. Bahçeli'nin geçmişte Hasip Kaplan'la verdiği sıcak görüntülerin hafızalarda olduğunu hatırlatan Çelik şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar hiç bir MHP'liye böyle sıcak ve sevgi dolu olarak baktığına şahit olan var mı bilmiyorum ama Devlet Bey Ülkücülerden esirgediği şefkati başkalarına göstermekte çok cömert. Bunca yaşanandan sonra ‘PKK'ya jest’ süreci de ‘beka’ bahanesiyle Bahçeli tarafından başlatılırsa hiç şaşırtıcı olmaz. Çünkü sayın Bahçeli, AKP'li Ravza Kavakçı'nın ‘federasyon ve eyalet sistemini inceledik’ açıklamasına karşı hala tepki göstermiş değil."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Pervin Buldan HDP İYİ parti

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