Bahçeli'den Libya tezkeresine destek açıklaması:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek verdiklerini açıkladı.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, 2019 yılının bitimine sayılı gün ve saatler kalmışken geriye dönüp bakıldığında pek çok sıcak ve sarsıcı olayın yaşandığını, bunların tesir ve yankılarının ilerleyen dönemlerde artarak devam edeceğini belirtti.

Kaos çağının temellerinin atıldığını ifade eden Bahçeli, "Türkiye dört bir yandan sıkıştırılan, kuşatılan, hatta stratejik alanlardan tecrit edilmeye çalışılan bir ülke görüntüsü vermektedir.

Buna karşılık Türkiye haklı ve meşru direnişle zalimlere meydan okumaktadır.

Çevremiz, mücavir bölgeler olağanüstü bir süreçten geçmektedir.

Nitekim Misakımilli havzası tarihi bir eşiktedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk vatanının güvenliği, huzuru ve istikrarı için her türlü tedbiri planlayıp devreye almanın şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi hedef alan jeopolitik risk ve tehditlere zamanlama yanlışına düşmeden müdahale etmek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Çünkü Anadolu'nun savunma hattı Misakımilli coğrafyasının son sınırından başlayacak, her yeri bir pergel misali beka çemberi içine dahil edecektir. Stratejik bir körlük, gelişmelerin seyrini okumaktan aciz bir kavrayış, komşu ülkelerdeki ağır sorunlara ilgisiz ve duyarsız bir yaklaşım kötü sonuçlara, vahim gelişmelere yol açacaktır."