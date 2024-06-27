Bahçelievler'de aynı gün içinde bir çökme haberi daha! 4 katlı binanın çevresinde önlem alındı

Bahçelievler'de aynı gün içinde iki farklı evde çökme meydana geldi. sabaha karşı 7 katlı binada meydana gelen çökme sonrası bu kez de Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE BENZER OLAY

Sabah saatlerinde ise Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkılmış, ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İlk 3 katı çöken 7 katlı binanın kontrollü yıkımı tamamlandı. Yıkımın tamamlanmasının ardından ise binada enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





