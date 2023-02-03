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Bahçelievler'de duraktakileri ezen İETT otobüsünün içinden görüntüler ortaya çıktı! Bir acı haber daha geldi

03.02.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de İETT otobüsü kaldırıma çıkıp durağa girmiş ve 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından bir acı haber daha geldi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev de hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan kazaya ilişkin otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili otobüs şoförü S.B. (58) tutuklandı.

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan duruma ağır olan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev de yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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"GÖZLERİM KARARDI"

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli S.B., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. 

Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, "Ben şoför bey uyuyor musun? diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti" dedi. 

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ŞOFÖR TUTUKLANDI

Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli S.B.'den şikâyetçi oldu. Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şoför S.B., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ 

Bu arada otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülüyor. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı görülüyor. (DHA)

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Bahçelievler İETT

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