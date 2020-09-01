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Bahçelievler’de silahlı saldırı! 5 kişiye kurşun yağdırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 00:48 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de 2 araçla gelen kimliği belirsiz şahıslar girdikleri cadde üzerinde husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Bahçelievler’de silahlı saldırı! 5 kişiye kurşun yağdırdılar

Olay, saat 23:00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi.

RAST GELE ATEŞ AÇTILAR

Edinilen bilgiye göre yüzlerinde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz kişiler 2 araçla geldikleri cadde üzerinde iddiaya göre aralarında husumetleri oldukları öğrenilen şahıslara rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralanırken seken kurşunlar ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak incelemelerde bulundu. 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede inceleme başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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