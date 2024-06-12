Yahya Üstün duyurdu: THY’nin 130 ülkedeki 347. durağı Denver

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları (THY) 130 ülkedeki 347. varış noktasının ABD'nin Denver kenti olduğunu duyurdu.

130 ülkedeki 347. Noktamız Denver hayırlı olsun. https://t.co/SMfmbfVSqo — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 12, 2024

SEFER SAYISI 4'E ÇIKACAK

Türk Hava Yolları (THY) 130 ülkedeki 347. varış noktası olan Denver'a haftada 3 sefer düzenleyecek, 9 Temmuz itibarıyla da bu noktadaki seferlerini haftada 4'e çıkarıp her yıl binlerce ziyaretçiyi, İstanbul-Denver güzergahında uçurarak her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak.

BİLET FİYATLARI 787 DOLARDAN BAŞLIYOR

THY, açılışa özel fiyatlarla gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı-Denver Uluslararası Havalimanı rotasında icra edecek.

3 Temmuz 2024'e kadar satın alınacak biletlerle 20 Temmuz 2024'e kadar İstanbul'dan Denver'a 787 Amerikan dolarından başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak.





