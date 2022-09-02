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Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

30.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşin, yeşilliğin, doğanın ve temiz havanın keyfini doyasıya çıkarmak isteyenler için evlerin bahçeleri muhteşem bir seçenek olarak öne çıkıyor. Evlerin bahçelerini sevimli ve keyifli bir yaşam alanına çevirecek birbirinden kaliteli ve kullanışlı ürün seçenekleri bulunuyor. Gelin, bahçenizi âdeta bir cennete çevirecek, sevdiklerinizle geçirdiğiniz keyfi katlayacak en iyi bahçe ürünlerine hep birlikte göz atalım!

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

Yaz sıcaklarından bunalan ve ciğerlerini temiz havayla doldurmak isteyenlerin ilk durağı, evlerin bahçesi oluyor. Bahçesini nasıl değerlendireceğine bir türlü karar veremeyenler için şezlong, katlanabilir masa, hamak, salıncak, renkli sehpa ve güneş enerjili lambalar gibi birçok farklı ürün seçeneği bulunuyor. Hazırsanız "İyi ki almışım." diyeceğiniz birbirinden kullanışlı modelleri keşfetmeye başlayalım!

1. Her yaşa uygun eğlence: SVAVA Phuket Yastıklı Ev Tipi ve Dış Mekan Hamak Salıncak

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

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Bahçelere sevimlilik kazandıran ve her yaşa uygun bir eğlence imkânı yaratan SVAVA Phuket Yastıklı Ev Tipi ve Dış Mekan Hamak Salıncak, kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor. %100 pamuklu kumaştan üretilen model, hava alıyor ve terleme sorunu yaşatmıyor. Ayrıca dayanıklı ve konforlu tasarımıyla da kullanıcılarından geçer not alıyor. Destek yastığı sayesinde hem uzanarak hem oturarak kullanılabiliyor. Modern tasarımıyla asılan sandalyelere yeni bir soluk kazandıran ürün, 120 kg taşıma kapasitesine sahip. Kolayca kurulan modelin yükseklik ayarı da pratik bir şekilde yapılabiliyor.

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2. Çok amaçlı kullanım: Mowo Home Shelf 2 Katlı Plastik Bahçe Sehpası

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

Renkli sehpalarla bahçesine ferah ve estetik bir görünüm kazandırmak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Mowo Home Shelf 2 Katlı Plastik Bahçe Sehpası, kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplıyor. Uygun fiyatıyla ekonomik bir avantaj yaratan model, birbirine geçmeli sistemi ile herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca monte edilebiliyor. İki farklı göz sunan ürün; sehpa fonksiyonun yanı sıra gazetelik, kitaplık, saksılık ve dekoratif amaçlarla da kullanılabiliyor. Her bir raf 30 kg taşıma kapasitesine sahip. Modelin bükülme ve kırılmalara karşı ekstra dirençli olması da cabası!

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3. Modern ve şık: Bysay Ahşap Katlanabilir Taşınır Puf Minderli Şezlong 3'lü Set

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

Bahçenizi şık ve konforlu şezlonglarla çok daha işlevli bir ortama dönüştürebilirsiniz. En iyi bahçe şezlong seti arasında yer alan Bysay Ahşap Katlanabilir Taşınır Puf Minderli Şezlong 3'lü Set, sade ve modern bir tasarım ortaya koyuyor. Ayarlanabilir ayak sistemi sayesinde ister uzanarak ister oturarak kullanılabiliyor. Set içeriğinde yer alan mini sehpa; çay, kahve ve çeşitli atıştırmalıklar için alan sunuyor. Setin en önemli özelliği, her bir parçanın kolayca katlanabilmesi. Böylece set kolay taşınıyor ve kışın içerde yazın dışarda kullanılabiliyor. Vernikli yapısı sayesinde dış ortamdaki olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor.

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4. Çevre dostu teknoloji: iPosible Dış Mekan İçin Güneş Enerjili Lamba

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

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Hayatın her alanında enerji tasarrufu yapmayı sevenlerin kaçırmaması gereken iPosible Dış Mekan İçin Güneş Enerjili Lamba, bahçelerin en ekonomik şekilde aydınlatılmasına yardımcı oluyor. Dört adet güneş enerjili lambadan oluşan set, akıllı özellikleri sayesinde bahçeleri başarıyla aydınlatıyor. Hareket sensörü bulunan güneş enerjili lambalar, üç farklı aydınlatma seçeneği sunuyor. Yüksek kaliteli ABS malzemeden üretilen model, IP65 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Böylece rüzgâr, yağmur ve kar gibi kötü hava koşullarından zarar görmüyor. Kablo bulundurmadığı için vida veya çift taraflı bant yardımıyla kolayca monte edilebiliyor.

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5. Dayanıklı ve kullanışlı: Bofigo Katlanır Masa

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

Evinin bahçesinde çay sohbetleri yapmak ve keyifli akşam yemekleri yemek için portatif bir masa arayanların Bofigo Katlanır Masa modeline mutlaka bir şans vermesi gerekiyor. İhtiyaç duyulmadığı zaman katlanarak kolayca kaldırılan ve çok az yer kaplayan model, yaylı mekanizması sayesinde rahatlıkla açılıp kapatılabiliyor. Modelin en önemli özelliği, tamamen dayanıklı materyallerle üretilmiş olması. Kalın profil metal aksamdan üretilen ayakları fırın boyayla kaplandığı için paslanma ve kararma gibi olumsuz durumlar yaşatmıyor. Masa malzemesi olarak da birinci sınıf ahşap kullanılması da önemli bir ayrıntı.

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6. Bahçenizin keyfini çıkarın: Onouqo Makrome Salıncak Hamak

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

Açık havada gökyüzünü seyrederken keyif yapmayı sevenlerin kaçırmaması gereken Onouqo Makrome Salıncak Hamak, başarılı özellikleriyle merakları üzerine topluyor. Tamamı elde %100 pamuk kalın kumaş kullanılarak örülen model, dayanıklılığıyla kullanıcılarına güven veriyor. 150 kg taşıma kapasitesine sahip hamak, sıkı göz örgü tekniği sayesinde yüksek hava geçirgenliği sağlıyor. Geniş yapısıyla rahat ve huzurlu bir dinlenme alanı sunuyor. Sopa kısımları da birinci sınıf kayın ağacından üretildiği için güçlü bir yapı sergiliyor. İki uçta bulunan geniş demir halkalar, hamağı sabitlemeyi kolaylaştırıyor.

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7. Güçlü malzeme kalitesi: İskele AVM Gelincik Gümüş Bahçe Salıncağı

Bahçenizin yaşanılabilirliğini arttıracak en kaliteli ürün önerileri

"En iyi bahçe salıncağı hangisi?" sorusunu soranlara sıklıkla tavsiye edilen İskele AVM Gelincik Gümüş Bahçe Salıncağı, şık ve estetik tasarımıyla bahçelere tarz katıyor. Pratik yapısı sayesinde birkaç dakika içinde kolayca kurulabiliyor. Konfor odaklı tasarımıyla dikkat çeken model, su geçirmez malzemelerle üretildiği için yağmurdan etkilenmiyor. Üst kısımda bulunan tentesi sayesinde güneş ve yağmura karşı koruma sağlıyor. Aynı anda üç kişinin kullanmasına imkân veren model, çocuklar söz konusu olduğunda bu sayıyı dörde çıkarabiliyor. Kol ve ayak kısımlarında ekstra dayanıklılık sunarak modelin güven ve keyifle kullanılmasını sağlıyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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