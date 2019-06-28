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Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini geri çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 00:50 | Son Güncelleme

Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini geri çağırdı

MANAMA (AA) - Bahreyn, Bağdat’taki büyükelçiliğinin göstericilerin baskınına uğramasının ardından büyükelçisini geri çağırdı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, büyükelçinin istişare amacıyla ülkeye çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin protestocular tarafından baskına uğraması ve elçiliğe zarar vermesinin kabul edilemez olduğu ve kınandığı belirtildi.

Gelişmeler nedeniyle Büyükelçi Salah el-Maliki’nin istişare için çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bahreyn, Bağdat’taki büyükelçiliği, konsolosluğu ve çalışanlarının himayesinden Irak hükümetininin sorumlu olduğunu belirtti.

Büyükelçiliğin bahçesine giren göstericiler, Bahreyn’in "Refah için Barış" adlı çalıştaya ev sahipliği yapmasını protesto etmişti. Iraklı göstericiler, İsrail bayrağını ateşe vermiş ve Filistin bayrağını asmıştı. Protestocu grup, Manama’da düzenlenen çalıştay aleyhine sloganlar atmıştı.

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