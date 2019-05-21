MANAMA (AA) - Bahreyn, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savundu. Bahreyn'in ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına Filistin hükümeti ve Hamas'tan gelen tepki ve boykot açıklamaları üzerine Manama yönetimi bir açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin yönetiminin Filistin halkının haklarını koruma ve meşru taleplerini gerçekleştirme konusundaki sabit tutumuna saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Ülkesinin Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına ve ekonomik durumuna destek verdiğini vurgulayan Al Halife, şunları kaydetti: "Refah İçin Barış Çalıştayı, Filistin halkının meşru taleplerini hayata geçirmesi için sahip olduğu yetenek ve kaynaklarının güçlendirilmesi konusunda Bahreyn'in destekçi yaklaşımının devamı niteliğindedir. Bu çalıştaya ev sahipliği yapmamızın başka bir amacı yok."

- Filistin'den ekonomi çalıştayına tepki Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti. Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı. Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti. - "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.