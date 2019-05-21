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Bahreyn'den "Manama'da yapılacak çalıştay Filistinlileri güçlendirmeyi hedefliyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Bahreyn, gelen tepkiler üzerine ABD ile iş birliği içinde gelecek ay ev sahipliği yapacağı ekonomik çalıştayın Filistin halkını güçlendirmekten başka bir amaç taşımadığını ileri sürdü

MANAMA (AA) - Bahreyn, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savundu.

Bahreyn'in ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına Filistin hükümeti ve Hamas'tan gelen tepki ve boykot açıklamaları üzerine Manama yönetimi bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin yönetiminin Filistin halkının haklarını koruma ve meşru taleplerini gerçekleştirme konusundaki sabit tutumuna saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına ve ekonomik durumuna destek verdiğini vurgulayan Al Halife, şunları kaydetti:

"Refah İçin Barış Çalıştayı, Filistin halkının meşru taleplerini hayata geçirmesi için sahip olduğu yetenek ve kaynaklarının güçlendirilmesi konusunda Bahreyn'in destekçi yaklaşımının devamı niteliğindedir. Bu çalıştaya ev sahipliği yapmamızın başka bir amacı yok."

- Filistin'den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Filistin Refah İçin Barış

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