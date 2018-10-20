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Bahreyn'den "seçimlere müdahale" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Kasımdaki genel seçimde yarışacak bazı adayların, İran'dan yönetilen sosyal medya hesaplarından "seçimlerden çekilmeleri" yönünde tehditler aldığı duyuruldu

MANAMA (AA) - Bahreyn yönetimi, ülkede kasım ayında yapılması planlanan genel seçimde yarışacak bazı adayların, İran'dan yönetilen sosyal medya hesaplarından "seçimlerden çekilmeleri" yönünde tehditler aldığını açıkladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Yolsuzlukla Mücadele ve Ekonomik Güvenlik Genel Müdürlüğü, adayların "bazı sosyal medya hesaplarından 24 Kasım'da yapılacak seçimlerden çekilmeleri için tehdit aldıkları yönündeki" şikâyetlerini incelemeye başladı.

Araştırma sonucunda tehditlerin kaynağının, İran'dan yönetilen bazı sosyal paylaşım ağları ile ülke dışında faaliyet gösteren siyasi örgütler olduğunun anlaşıldığı ve seçimleri sekteye uğratmayı amaçladıkları kaydedildi.

Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin 24 Kasım'da gerçekleştirileceği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn genel seçim İRAN

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