Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü (2)

İNGİLİZ VE FRANSIZ MEVKİDAŞLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşmesinin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de telefonla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace arasındaki telefon görüşmesinde, savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bakan Akar, Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtının maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi" denildi.

Bakan Akar'ın Fransız mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede, hedefimizin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3000’den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti."



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