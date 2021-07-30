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Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü

30.07.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği ve Afganistan’da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Hulusi Akar
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