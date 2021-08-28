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Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması

28.08.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin, "8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi." dedi. Akar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda ise, "Afgan kardeşlerimizden talep gelmesiyle desteğe her zaman hazır olduğumuz bilinmelidir."

Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan'da 2002'den itibaren toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yaptı. 8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi." dedi.

Kabil Havalimanı konusunda ise Akar, "Afgan kardeşlerimizden havalimanının işletilmesi konusunda talep gelmesiyle desteğe her zaman hazır olduğumuz bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Hulusi Akar
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