Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan'da 2002'den itibaren toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yaptı. 8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi." dedi.

Kabil Havalimanı konusunda ise Akar, "Afgan kardeşlerimizden havalimanının işletilmesi konusunda talep gelmesiyle desteğe her zaman hazır olduğumuz bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

