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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili "Gücümüzü maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından satır başları;

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM

Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız hukukumuz var, komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil.

Ayrıntılar geliyor...

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı

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