Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi

Bakan Akar, Associated Press (AP) Haber Ajansı'na İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esed rejiminin gözlem veya askeri noktalara karşı herhangi bir eylem yapması durumunda askerlere daha güçlü şekilde misilleme yapma talimatı verildiğini ifade eden Bakan Akar, "Herhangi bir şey olursa misilleme olacak. Biz defalarca personelimizi ve askerlerimizi (İdlib'teki gözlem noktaları) oradan çekmeyeceğimizi söyledik. Görevlerine devam edecekler" dedi.

'REJİMİN M5 KARA YOLUNDAN ÇEKİLMELERİNİ İSTEDİK'



Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasından hiçbirini boşaltmayacağını bildiren Bakan Akar, Türk askerlerinin Suriye'nin askeri noktalara saldırılarına karşı kuvvetli misilleme emri altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Akar, Türkiye'nin rejim güçlerinin daha önce üzerinde mutabık kalınan ateşkes anlaşmasındaki hatta geri çekilmesi ve stratejik önemdeki (M5) kara yolunu terk etmesi için Rusya’ya Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanması konusunda baskı yaptığını söyleyerek, "Rejim unsurlarının M5 kara yolundan derhal geri çekilmelerini istedik ve bunu istemeye devam edeceğiz. (Rusya'dan) Bu rejim saldırılarını derhal durdurmasını, ateşkese uyulmasını ve bunun sonucunda da insanların evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.