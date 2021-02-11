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Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

11.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars’ta devam eden "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nda konuşuyor. Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapacağız. Bu çalışmaları sürdürürken FETÖ, YPG, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hal getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek.

Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç.

Bu harekat dahil diğer harekatlarda gizli saklı yaptığımız iş yok. Dünkü harekat da dost ve müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürülmekte. Yaptığımız şey sınırlarımızın güvenliği. NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapılmakta.

Ayrıntılar geliyor...

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