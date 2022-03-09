Bakan Akar'dan Ukraynalı mevkidaşıyla kritik görüşme!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu belirtildi. Böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği, daha fazla can kaybı yaşanmamasının, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için daha önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. (DHA)

Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmaya göre bugün saat 10'da Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çerginiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridoru için ateşkes başlatılmıştı.

