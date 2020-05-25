Bakan Akar duyurdu! Irak ve Suriye'de teröre ağır darbe

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir.

Asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, 'ben' demeden 'biz' diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.

