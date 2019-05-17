Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde karşıladı. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Atiyye'nin özel defteri imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

