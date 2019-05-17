HABER

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde karşıladı. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Atiyye'nin özel defteri imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Öztop, İzmir'e atandıBalıkesir İl Sağlık Müdürü Öztop, İzmir'e atandı
9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet B

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.