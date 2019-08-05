HABER

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, konuk bakanı, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde karşıladı. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Atiyye'nin özel defteri imzalamasının ardından iki bakan görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Tek başına hırsızlık çetesini çökerttiTek başına hırsızlık çetesini çökertti
Dilimi 5 lira satılıyordu şimdi tanesi 5 liraDilimi 5 lira satılıyordu şimdi tanesi 5 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet B Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Esenler Belediyesi’nden gazetelerde yer alan iddialara yalanlama

Esenler Belediyesi gazetelerde çıkan iddiaları yalanladı

Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.