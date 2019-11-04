HABER

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 21:48 | Son Güncelleme

MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'ya (EYP) müdahale sırasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'ya (EYP) müdahale sırasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ANKARA (DHA)

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2)MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2)
FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandıFETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

İmamoğlu'na 'ahmak' diyen Soylu'ya tepki

İmamoğlu'na 'ahmak' diyen Soylu'ya tepki

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün medya davasında karar çıktı: Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.