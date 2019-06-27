HABER

Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Bakar Akar yayımladığı mesajda, "Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları, değerli mesai ve silah arkadaşlarım, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2228’inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı."Kara Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde etmiştir" diyen Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti:"Bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adamış, üstlendiği vazifeleri ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payı büyüktür.

Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakar Akar yayımladığı mesajda, "Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları, değerli mesai ve silah arkadaşlarım, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2228’inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kara Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde etmiştir" diyen Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adamış, üstlendiği vazifeleri ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payı büyüktür. Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."
Kara Kuvvetlerinin “ordu millet” anlayışının en güzel örneklerinden olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Ordu millet anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Kara Kuvvetlerine bağlı tüm personelleri kutlayan Bakan Akar, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini kutluyor, kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Bakan Akar: "(S-400) Bu bitmiş bir alımdır"Bakan Akar: "(S-400) Bu bitmiş bir alımdır"
Bakan Akar, Jeffrey ile görüştüBakan Akar, Jeffrey ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

CHP ve İYİ Parti'den Mehmet Temirtaş’a yönelik saldırıya kınama

CHP ve İYİ Parti'den Demirtaş’a yönelik saldırıya kınama

CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Trump iyi biliyor

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.