HABER

Bakan Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin detayları netleştirecek - İstişareler sonucunda yapılacak düzenlemeyle kazanılmış hakların korunması sağlanacak - Yeni düzenleme sayesinde, mevcut sistemdeki sorunlar bertaraf edilecek - Kıdem tazminatı, işverenlerin takdirinde belirsiz bir alacak olmaktan çıkarılarak nakden ödenebilir hale getirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin görüşleri almak ve ayrıntıları netleştirmek üzere ilgili tüm tarafları bir araya getirecek.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, uzun süredir ülke gündeminde bulunan kıdem tazminatı reformu Yeni Ekonomi Programı'nda da yer alırken, bu kapsamda kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında, son iş yerinde en az bir yıl çalışmak koşuluyla emeklilikte, vefat halinde veya işten çıkartılma durumunda tazminat alınıyor. Ancak fiili durumda uygulamadan, sınırlı sayıda çalışan faydalanabiliyor.

Uygulama, firmaların çalışanları için kıdem tazminatını hesaben karşılık olarak ayırmakla beraber nakit olarak koymaması, kendi isteğiyle işten ayrılanlara ödeme yapılmaması gibi sorunlar nedeniyle arzu edilen düzeyde gerçekleşmiyor.

Yapılacak düzenlemeyle mevcut sistemdeki sorunların giderilmesini teminen, kıdem tazminatının işverenlerin takdirinde belirsiz bir alacak olmaktan çıkarılarak nakden ödenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

- Hak kaybı olmayacak

Düzenleme kapsamında fona ne kadar kesinti yapılacağı, sistemin kimleri kapsayacağı, birikmiş kıdem tazminatlarının durumu gibi temel parametreler, işçi sendikaları da dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların görüşleri alınarak belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yakın zamanda bütün kesimleri bir araya getirecek. Yapılacak çalışmalarda kazanılmış hakların korunması sağlanacak.

Yeni sistemde, özel emeklilik sistemiyle entegre olacak fonlamaya dayalı bir mekanizmaya geçileceğinden çalışanlar kıdem tazminatı fonuyla desteklenecek ve sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir emeklilik sistemine entegrasyon sağlanacak.

Böylece hem toplam tasarruflar artırılacak hem de çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelire kavuşması temin edilmiş olacak.

Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
Avcılar’daki sempozyumda öğretmene şiddet ele alındıAvcılar’daki sempozyumda öğretmene şiddet ele alındı
Balıkçı Kenan’dan kılçıksız balık isteyen çocuklara "balık köfte" tarifiBalıkçı Kenan’dan kılçıksız balık isteyen çocuklara "balık köfte" tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kıdem tazminatı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

TCDD yerli sinyalizasyon sistemini denedi

TCDD'den yeni adım! Şehir içi ve şehirler arasında kullanılacak

12 Nisan 2019 Cuma namazı saat kaçta? En güzel cuma mesajları

Cuma namazı saat kaçta? En güzel cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.