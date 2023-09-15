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  4. SON DAKİKA | Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Camide alkol alıp paylaşan kişi yakalandı

SON DAKİKA | Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Camide alkol alıp paylaşan kişi yakalandı

15.09.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir kişi İstanbul'da camide alkol aldığı ana ait görüntüleri paylaştı. Tepki çeken görüntülerle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Camide alkol alıp paylaşan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘'3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul’da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır.

'POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."


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alkol Fotoğraf Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı cami

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