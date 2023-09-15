SON DAKİKA | Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Camide alkol alıp paylaşan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘'3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul’da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır.

'POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR.



KAHRAMAN TÜRK POLİSİ HER SUÇLUYU BULUP YAKALADIĞI GİBİ BU ŞAHSI DA… pic.twitter.com/NnTV1ffUQY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2023



