Bakan Bozdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer sözleri! 'Eşim başörtülü diye beni davet etmedi'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündem yaratacak ifadeler kullandı. Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilgili de konuşan Bozdağ, eşi başörtülü diye davet edilmediğini söyledi. Bozdağ, "Benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyordu? Eşinin başı açık olanları davet etti." diye konuştu.

FETÖ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

FETÖ’ye ilişkin 2011’de kullandığı cümlelerle ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, "O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Keşke söylememiş olsaydım. FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen’e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ/PDY diyen kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun da altında MYK’de benim imzam vardır. Bundan gurur duyuyorum. Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamamım." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor." diyen Adalet Bakanı Bozdağ, Dünya Adalet Projesi 2022 Türkiye Raporu'na ilişkin de "Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil." dedi.

'KİMSE YARGIYA EMİR VEREMEZ'

Bozdağ, "Adalet bakanının yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez." diye konuştu. (İHA)

