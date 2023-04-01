Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Büyük saygısızlık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayıştır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ açıklamasında şunları ifade etti:

KILIÇDAROĞLU'NUN SECCADEYE BASMASI: BÜYÜK SAYGISIZLIK

"Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörütüsü için 1 metekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir."