HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Büyük saygısızlık

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Büyük saygısızlık

01.04.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasının beyhude bir arayış olduğunu ifade etti. Ayrıca Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması ile ilgili olarak "Büyük saygısızlık" ifadesini kullandı.

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Büyük saygısızlık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayıştır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ açıklamasında şunları ifade etti:

KILIÇDAROĞLU'NUN SECCADEYE BASMASI: BÜYÜK SAYGISIZLIK

"Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörütüsü için 1 metekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir."

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişanlısını öldürmüştü! 'Ne yapacağımı şaşırdım, silahla sıktım'Nişanlısını öldürmüştü! 'Ne yapacağımı şaşırdım, silahla sıktım'
Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktıElazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı
Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendiCanlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu çıkışı: ‘Tahmin etmiyordum…’

Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu çıkışı: ‘Tahmin etmiyordum…’

EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme

EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.