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Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

22.03.2023 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşerek iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıl dönümünü ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.

Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu bae

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