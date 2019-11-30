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Bakan Çavuşoğlu: "Diplomasi Forumu Mart 2020’de"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 20:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye’de Antalya Diplomasi Formunu da başlatıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye’de Antalya Diplomasi Formunu da başlatıyoruz. Bugün Davos nasıl varsa, bugün yine bazı ülkelerde işte önemli forumlar geleneksel hale gelmişse gelecek sene Mart ayından itibaren tüm dünya liderlerini Antalya’mızda bir araya getirip, bölgemizin ve tüm dünyanın geleceği ile ilgili yeni fikirler oluşmasına katkı sağlayacağız" dedi. "NATO müttefikiyiz ve NATO içinde çok güçlü bir dayanışmamız var" diyen Çavuşoğlu, "Son zamanlarda hep ’Türkiye S-400 aldı, Amerika şöyle söyledi, Türkiye böyle cevap verdi, NATO böyle düşünüyor’ gibi sürekli tartışmalar devam ediyor. Oysa bizim gerçekten hava savunma sistemine ihtiyacımız var çünkü herkesin elinde uzun menzilli füzeler var veya başka tehditler var. Bu tehditler esasen NATO’nun tehdidir." diye konuştu.
İspanya Resepsiyonu Akra Barut Otel’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, İspanya Antalya Fahri Konsolosu olan Hasan Akıncıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetliler katıldı.

"İspanya ile ilişkilerimiz mükemmel düzeyde"
Resepsiyonda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, İspanya’nın Türkiye için sıradan bir ülke olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, "İspanya ile ilişkilerimiz bugün mükemmel düzeydedir. Ekonomik ilişkilerimiz de çok iyi düzeydedir ama daha fazla potansiyelimizin olduğunun farkındayız. O nedenle bu potansiyeli bundan sonra birlikte değerlendireceğiz. İspanya, Avrupa’da bizim 6’ncı en büyük ticaret ortağımızdır ve ticaretimiz aşağı yukarı dengeledi, bizim lehimize biraz açık var ama ticareti daha fazla arttırarak, ürünleri çeşitlendirerek dengeli hale getirebiliriz. Her iki tarafın da kazanması lazım. Keza İspanya ülkemizde en çok yatırım yapan 7’nci ülkedir bu da ülkemizin küresel sermaye bakımından güvenilir bir ülke olduğu anlamına gelir" şeklinde konuştu.

"NATO’nun tehditleri"
"NATO müttefikiyiz ve NATO içinde çok güçlü bir dayanışmamız var" diyen Çavuşoğlu, "Son zamanlarda hep ’Türkiye S-400 aldı, Amerika şöyle söyledi, Türkiye böyle cevap verdi, NATO böyle düşünüyor’ gibi sürekli tartışmalar devam ediyor. Oysa bizim gerçekten hava savunma sistemine ihtiyacımız var çünkü herkesin elinde uzun menzilli füzeler var veya başka tehditler var. Bu tehditler esasen NATO’nun tehdidir. Suriye problemi başladıktan sonra bizim sınırımıza Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya ve İspanya Patriot bataryalarını gönderdi. Bize S-400’ü almayın diyen Amerika sınırdan Patriotları çekti. Almanya da çekti, Almanya çekince zaten Hollanda da çekiyor. Şimdi İtalya’da çekeceğini söyledi. Sınırımızda hava savunma sistemi bataryalarını periyotları uzatacağını söyleyen tek ülke İspanya oldu. Dolayısıyla İspanya Türkiye’nin gerçek dostudur" diye belirtti.

"Diplomasi Forumu Mart 2020’de"
Antalya’nın, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Her zaman belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, turizmcilerimiz, tüm hemşehrilerimizle Antalya’nın dünyadaki itibarını arttırmak için çalışıyoruz. O nedenle birçok zirveyi, birçok önemli etkinlikleri, Antalyalı olmanın da verdiği bir pozitif ayrımcılıkla Antalya’mızda gerçekleştiriyoruz. Ve gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye’de Antalya Diplomasi Formunu da başlatıyoruz. Bugün Davos nasıl varsa, bugün yine bazı ülkelerde işte önemli forumlar geleneksel hale gelmişse, gelecek sene Mart ayından itibaren cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde tüm dünya liderlerini, siyasetçileri, Dışişleri Bakanlarını, savunma bakanlarını ve diğer ilgili bakanları, akademisyenleri, aydınları, vizyoner kişileri Antalya’mızda bir araya getirip, 3-4 gün bölgemizin ve tüm dünyanın geleceği ile ilgili yeni fikirler oluşmasına katkı sağlayacağız. Antalya Diplomasi Formumuz, Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylandı. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Akıncıoğlu’na Liyakat Nişanı
Düzenlenen resepsiyonda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Antalyaspor Başkanı ve İspanya Antalya Fahri Konsolosu olan Hasan Akıncıoğlu, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyasıyla ödüllendirildi. Akıncıoğlu, iyi bir vatandaş ve iyi bir Antalyalı olarak görevini ifa ettiğini belirtti. Özellikle Antalya’ya vesile olduğu çok önemli hususlardan dolayı duyduğu gururu dile getiren Akıncıoğlu, İspanya’dan ticaret heyetlerinin Antalya’ya gelmesine vesile olduğunu karşılıklı kazan kazan formülünün işlediğini hatırlattı.
Bakan Çavuşoğlu da, Hasan Akıncıoğlu’nun sadece Antalya ile İspanya arasında değil Türkiye ile İspanya arasında bir köprü görevi gördüğünü, ilişkilere çok ciddi katkılar sağladığını söyledi.

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İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreniİspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni
İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreniİspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni
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