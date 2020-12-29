Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

(CAATSA yaptırımlarıyla ilgili) Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir.

SPUTNIK V AŞISI

Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.

Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Rusya ile ortak aşı üretilmesi hedefinde ilerliyoruz.



