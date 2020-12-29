Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
(CAATSA yaptırımlarıyla ilgili) Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir.
Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.
Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Rusya ile ortak aşı üretilmesi hedefinde ilerliyoruz.