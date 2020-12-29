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Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

29.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın koronavirüse karşı ürettiğin Sputnik V aşısıyla ilgili, "Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

(CAATSA yaptırımlarıyla ilgili) Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir.

SPUTNIK V AŞISI

Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.

Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Rusya ile ortak aşı üretilmesi hedefinde ilerliyoruz.

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