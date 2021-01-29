Bakan Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları: Pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz toplantıları ne zaman gerçekleştirebileceğimizi konuşacağız. Astana forması, Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanızmaları gündemimizde... Yüksek düzeyli istişare toplantıları İran'da yapılacak. Kardeşim Zarif ve bizi de yakından ilgilendiren bölgesel konuları ele aldık. Suriye'deki genel durumu, Irak, Körfez, Güney Kafkasya'daki durumları ele aldık. Güney Kafkasya'da bir ateşkes ve bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz. Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 3+3 formatta bir işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır, en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Ermenistan'ın da dolayısıyla bu doğrultuda olumlu adımlar atmasını bekliyoruz. Biz İran, Rusya ile nükleer anlaşma yapmıştık, maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi, umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya tekrar geri döner. Böylece kardeş İran'a ABD'nin yaptırımları kalkmış olur.

KAÇIRILAN TÜRK DENİZCİLER Nijerya'da kaçırılan Türk mürettebatla ilgili dün güzel bir haber aldık. Boden şirketiyle iletişime geçtik, 15 kardeşimizin de sağlığının iyi olduğunu öğrendik. İnşallah güzel haberleri yakında alacağız. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip dün bölgeye ulaştı. Maalesef Azerbaycanlı bir kardeşimiz öldürülmüştü, THY ile Bakü'ye cenazesi gönderildi. Gabo'na bir heyet gönderiyoruz, bu korsanların saldırısı ilk değil, son da olmayacak gibi. Gemilere yönelik, çünkü gemi bizim değil ama personel bizim, bunu diğer ülkelerle ele alacağız. ZARİF: SAYIN ERDOĞAN'I İRAN'A BEKLİYORUZ Zarif'in açıklamalarından satır başları; Bugün Cuma namazından sonra Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmiş olacağım. Bizim için Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemlidir, ayrıca bölge halkı için karşılıklı faydalar açısından da çok önemlidir. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. İki ülke zor günlerde hep birbirinin yanında oldu. Koronavirüs ve ambargolar nedeniyle ikili ticaret anlaşmamızda azalma görüyoruz, ama umarız daha iyi günlere götüreceğiz. Biz bugün transit, ticaret ve enerji işbirliklerini ele aldık. Karşılıklı olarak iki ülkede faaliyet gösteren şirketlerin durumunu görüşmek en güzeli oldu.

Biz Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz, hem stratejik ortaklık hem üçlü zirvemizi yapacağız. Tarihi yarın açıklayacağız. Bugün Suriye'de savaşın yerini diyalog almıştır, Türkiye, İran ve Rusya olarak faaliyetlerimiz sürüyor. İnşallah çok yakın zamanda İran, Azerbaycan ve Türkiye olarak İran'da görüşeceğiz. Bölge halkının çok yararına olacaktır. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya Başkanlarının önerdiği işbirliği çerçevesinde 5 ülkeye ziyaret başlattım. Diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra burada olduğum için çok mutluyum. Her zaman bu ziyaretlerde geçmişi göz önünde bulundurup geleceğe odaklanmalıyız dedim. Var olan ateşkes daha kalıcı hale gelmelidir. Burada konuştuklarımızı da diğer ülkelerle paylaşacağım. İran, Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler kurmuştur ve buna da devam edecekler. Önümüzde güzel işbirlikleri yapma fırsatı var bugün önümüzde. Bugün Afgan kardeşlerimizin talebi üzerine, İran, Türkiye ve Afganistan üçlü görüşmeleri hakkında görüştük. 'AMERİKA'NIN TÜRKİYE'YE YAPTIĞI AMBARGOLARI DESTEKLEMİYORUZ' Biz, Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı ambargoları desteklemediğimizi zaten söyledik, onların bu ambargoları kendi zararlarına olacaktır, onlara zaten değer vermiyoruz.