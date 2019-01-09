Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikası'ndaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ



ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON



Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz.

İDLİB MUTABAKATI



İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz.

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir. Bugüne kadar İdlib Mutabakatı'nın uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz

IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ



PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık. Irak'ın inşasında bizden beklenti yüksek.