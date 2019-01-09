Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikası'ndaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ
ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor.
FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON
Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz.
İDLİB MUTABAKATI
İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz.
Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir. Bugüne kadar İdlib Mutabakatı'nın uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz
IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ
PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık. Irak'ın inşasında bizden beklenti yüksek.
RUSYA'DA 3'LÜ ZİRVE
Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak.
AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ
Kıbrıs etrafında sondaja biz de başlıyoruz. Bölgenin istikrarı bizim için önemli, takip ediyoruz. KKTC hakları garanti altına alınmalı.
AB İLE İLİŞKİLER
Daha pozitif yaklaşım için iki tarafın da çabaları var. AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme adımı atıyoruz. AP seçimleri birliğin geleceği için önemli.Avrupa kurumlarında ideoloji daha ağır basıyor. Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.
BALKANLAR'DA ARTAN GERGİNLİK
Gerginlik bölgenin istikrarını etkiliyor. Makedonya halkının aldığı kararın arkasındayız. Bölgeye daha fazla önem vermeliyiz.
YEMEN
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını yapacağız. Yemen'deki savaşın bitmesi konusunda katkılarımızı sürdüreceğiz. Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimizden olacak.
LİBYA
BM'nin çabalarını destekliyoruz.
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