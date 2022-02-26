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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ukrayna tepkisi

26.02.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönünde suçlamalarda bulunmuştu. Yunan bakana tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, 'Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BÖYLE BİR SAÇMALIK KONUSUNDA ÇOK FAZLA ÇABA ORTAYA KOYUYOR"

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu
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