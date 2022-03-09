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  4. Bakan Çavuşoğlu'nun İsrail ve Filistin'e gideceği tarih belli oldu

Bakan Çavuşoğlu'nun İsrail ve Filistin'e gideceği tarih belli oldu

09.03.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un ziyareti ile iki ülke arasında 14 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen buluşmanın ardından ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun İsrail ve Filistin'e gideceği tarih belli oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.

GÜNDEM BÜYÜKELÇİLERİN ATANMASI

İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.

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