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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

31.10.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru, Kafkasya’daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel işbirliği platformu toplantısı ele alındı. (İHA)

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