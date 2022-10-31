Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru, Kafkasya’daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel işbirliği platformu toplantısı ele alındı. (İHA)
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