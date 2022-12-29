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Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimi, Suriyelilerin dönmesini istiyor

29.12.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimi, Suriyelilerin dönmesini istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya'daki 3'lü görüşmeye ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bu yol haritasının ikinci aşaması olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının planlanması gerekiyor" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Çavuşoğlu, "Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"AÇIKÇA GÖSTERGESİDİR"

Yunanistan ve Kıbrıs konusunda ABD'nin dengeyi bozduğunu kendilerine de söyledik. Bu kadar silah vermeleri Yunanistan'a, bu dengeyi bozduklarının açıkça göstergesidir.

"ABD VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİ SICAK BAKMIYOR"

Angajman sürecini destekleyen ülkeler çok. Ama buna karşı olanlar da var, temkinli yaklaşanlar da var. Özellikle PKK'ya destek veren ülkeler, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu diyaloğa sıcak bakmıyor.

RUSYA'DAKİ 3'LÜ GÖRÜŞME

Faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Kalıcı bir barış ve istikrar için siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu, rejimle ılımlı muhalefetin bir yol haritasi üzerinde uzlaşması bakımından bu angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

LİDERLER NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Önümüzdeki süreçte bu yol haritasının ikinci aşaması olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının planlanması gerekiyor. Toplantının ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz somut bir takvim yok. Aynı şekilde 3'lü liderler toplantısı konusunda da somut bir tarih yok. Ama ocak ayı çok erken bir tarih böyle bir görüşme için, bizim görüşmemiz için bile erken olabilir.

SURİYE REJİMİ SURİYELİLERİN DÖNMESİNİ İSTİYOR

Suriye'de terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu karaysa kara, havadansa havadan. Rejimle olan şu andaki angajman, yani doğrudan ya da dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil.

Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli.


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