HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

17.03.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla görüştü. Kameralar karşısına geçen ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu herkesin merak ettiği, "Zelenskiy ile Putin görüşecek mi?" sorusunu da yanıtladı. Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonla görüştüğünü duyurdu. İşte detaylar...

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya temaslarının ardından Ukrayna’nın Lviv kentine geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Ukraynalı meslektaşım Dmytro Kuleba ile Antalya'dan sonra bu kez Lviv'de buluştuk. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha dile getirdik. Bu savaşı sona erdirmek ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için çabalarımız devam edecek” dedi.

20220317_2_52667333_74799390

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmenin ardından basın toplantısında, "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz." dedi.

20220317_2_52667333_74799411

Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü. Görüşmenin detayını Bakan Çavuşoğlu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

20220317_2_52667333_74799396

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TSK komuta kademesinde 3 komutan Kovid-19'a yakalandıTSK komuta kademesinde 3 komutan Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındıTürkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı
Sağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu olduSağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu oldu
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

15 maddelik barış planında Türkiye detayı!

15 maddelik barış planında Türkiye detayı!

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.