Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya temaslarının ardından Ukrayna’nın Lviv kentine geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Ukraynalı meslektaşım Dmytro Kuleba ile Antalya'dan sonra bu kez Lviv'de buluştuk. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha dile getirdik. Bu savaşı sona erdirmek ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için çabalarımız devam edecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmenin ardından basın toplantısında, "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü. Görüşmenin detayını Bakan Çavuşoğlu açıkladı.

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