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Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 06:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı.

Çavuşoğlu daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temas ve görüşmelerine bugün de devam edecek.

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ABD Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye

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