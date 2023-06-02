HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Derya Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama

Bakan Derya Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama

02.06.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Altılı masa liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden oldu mu?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi"Altılı masa liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden oldu mu?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi
Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdanEski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan
Sinan Oğan için iki senaryo! Sinan Oğan için iki senaryo!
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli personel Derya Yanık

En Çok Okunan Haberler

Yeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdi

Yeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdi

Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!

Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!

Galatasaray'da Icardi defteri kapandı mı?

Galatasaray'da Icardi defteri kapandı mı?

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan

CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!

CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.